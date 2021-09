Hinten stabil, vorne gefährlich: Mering feiert höchsten Saisonsieg

Plus Der SV Mering schlägt den FC Ehekirchen deutlich mit 4:0. Warum Trainer Ajet Abazi nach dem höchsten Saisonsieg nicht nur die Offensive lobt.

Wenn man die angespannte Tabellensituation und die vergangenen Spiele noch im Kopf hat, wäre es ein schwieriges Spiel für den SV Mering geworden. Doch das Mittwochabendspiel entwickelte sich für die Mannschaft von Trainer Ajet Abazi zu einem souveränen Auftritt. Am Ende stand ein verdienter 4:0-Erfolg über den FC Ehekirchen. Vor allem zwei MSV-Offensivakteure überzeugten.