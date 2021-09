Mering bleibt der Angstgegner: MSV dreht in Durach das Spiel

Plus Der SV Mering bleibt der Angstgegner des VfB Durach und gewinnt im Allgäu mit 3:1. Dabei muss das Team von Trainer Ajet Abazi lange zittern.

Gerade einmal zwei Spieler hatten auf der Auswechselbank des SV Mering beim Auswärtsspiel in Durach Platz genommen. Einer davon war auch noch der lange verletzten Damjan Canovic, der nur noch für die letzten fünf Minuten auf das Spielfeld kam. Trotz der personellen Sorgen erkämpfte sich der MSV im Allgäu einen wichtigen 3:1-Erfolg und bleibt der Angstgegner des VfB. Trainer Ajet Abazi war mit der Leistung dennoch nicht ganz zufrieden.