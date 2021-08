Mering verliert gegen seinen Angstgegner Illertissen II

Plus Gegen den FV Illertissen II läuft es nicht rund. Der SV Mering hat zwar mehrere Chance, die Tore schießt aber die Reservemannschaft. Worauf Trainer Abazi nun hofft.

Wieder einmal hat sich bestätigt, dass der FV Illertissen II der Angstgegner des SV Mering ist. Am Samstag verloren die Landesliga-Fußballer auswärts mit 0:2 gegen die Reservemannschaft. Seit 2015 konnten die Meringer kein Spiel mehr gegen Illertissen gewinnen.