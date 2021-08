Fußball-Landesliga

Nach Kantersieg: Wie der SV Mering seine Serie fortführen will

Merings Julian Baumann musste zwar gegen Olching zweimal hinter sich greifen, am Ende gewann der MSV aber deutlich. Ein Dreier soll es auch am Samstag gegen den SV Egg an der Günz sein.

Plus Nach dem furiosen 5:2-Erfolg gegen Olching steht für den SV Mering am Samstag gleich das nächste Heimspiel an. Welche Marschroute Trainer Ajet Abazi vorgibt.

Von Sebastian Richly

Noch lange nach Spielende standen die Landesliga-Fußballer des SV Mering beieinander und feierten ihren überzeugenden 5:2-Sieg gegen den SC Olching. Bevor die Party starten konnte, nahm sich Trainer Ajet Abazi aber seine Jungs nochmals vor. Im Kreis auf dem Rasen redete der Coach auf seine Spieler ein. Was genau er seiner Truppe nach dem wichtigen Sieg mitgegeben hat, wollte er nicht verraten. „Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel“, mehr sagte Abazi nicht dazu. Viel Zeit zu feiern bleibt den Meringern ohnehin nicht, schließlich steht am Samstag bereits die nächste Partie gegen den SV Egg an der Günz (Anpfiff 16 Uhr) an.

