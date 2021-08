Fußball-Landesliga

06:34 Uhr

SV Mering steht schon unter Druck

Ausgerutscht sind die Meringer Fußballer (am Ball Mathias Steger) gegen den TSV Nördlingen und stehen am Sonntag unter Druck.

Plus Nach zwei Spielen steht der MSV noch ohne Punkt da. Am Sonntag in Bad Heilbrunn fehlen auch noch zwei Stürmer und der Trainer. Dennoch gibt es Hoffnung.

Von Sebastian Richly

Die Enttäuschung war den Meringer Spielern ins Gesicht geschrieben. Neuzugang Dominik Krachtus legte sich auf den Rasen und schlug die Hände über dem Gesicht zusammen. Es passte zur deutlichen 0:4-Niederlage beim Heimauftakt gegen den TSV Nördlingen. Nach der zweiten Pleite im zweiten Spiel stehen die Landesliga-Fußballer des MSV ohne Punkt und ohne Tor als Tabellenletzter da. Jetzt geht es am Sonntag ausgerechnet zum SV Bad Heilbrunn. Dort hatten die starken Nördlinger zum Auftakt verloren. Warum man beim MSV dennoch optimistisch sein darf.

