Mering feiert Kantersieg gegen Ehekirchen

Der SV Mering schlägt den FC Ehekirchen deutlich mit 4:0 und landet einen Befreiungsschlag. Ajet Abazi stellt die Weichen auf Sieg.

Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Landesliga-Fußballer des SV Mering am Mittwochabend gegen den FC Ehekirchen einen Befreiungsschlag gelandet. Mit 4:0 siegte der MSV gegen den Tabellenvorletzten. Maßgeblich am Erfolg beteiligt war Jeton Abazi. Der Meringer Angreifer erzielte das 1:0 nach rund einer halben Stunde und legte nach der Pause das 2:0 nach. Dominik Krachtus und Noah Kusterer kurz vor Schluss machten den Sieg perfekt.

Perfekt bleibt auch die Bilanz des Kissinger SC in der Kreisliga Augsburg. Allerdings kassierte der KSC bei der SpVgg Westheim seine ersten beiden Gegentore in dieser Saison. Am Ende stand dennoch ein 3:2-Erfolg und damit der vierte Sieg im vierten Spiel. Nach der Pause schossen Fabian Kerzel, Moritz Buchhart und Moritz Willis innerhalb von sieben Minuten den Sieg heraus.