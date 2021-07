Fußball

Mering verliert durch kurioses Eigentor

Die Szene des Spiels: Merings Torhüter Julian Baumann wird von einem Rückpass seines Teamkollegen Lukas Krebold überrascht. Am Ende kann der Keeper nur noch hinterherschauen, wie der Ball ins Tor rollt. Der MSV unterliegt beim TSV Gersthofen unglücklich mit 0:1.

Plus Ein kurioses Eigentor bringt den SV Mering in Gersthofen auf die Verliererstraße. Warum Coach Ajet Abazi dennoch zufrieden ist und sich nicht lange ärgern will.

Von Oliver Reiser und Sebastian Richly

Ein Bild mit Symbolcharakter. Merings Torhüter Julian Baumann versucht, noch an den Ball zu kommen, doch am Ende kann der MSV-Keeper nur noch hinterherschauen und zusehen, wie der Ball langsam über die Linie rollt. Das Eigentor von Lukas Krebold, der eigentlich einen Rückpass auf Baumann spielen wollte, blieb der einzige Treffer im Auftaktspiel der Landesliga Südwest zwischen dem TSV Gersthofen und dem SV Mering. Der MSV hat aber nicht lange Zeit, sich zu ärgern.

