Fußball

06:05 Uhr

Mering will nachlegen, Stätzling sich rehabilitieren

Manuel Salzmann (links gegen Ehekirchen) und der SV Mering wollen am Samstag in Durach den nächsten Sieg einfahren.

Plus Der SV Mering muss am Samstag ab 15 Uhr beim VfB Durach ran. Warum den MSV trotz Favoritenrolle Sorgen plagen. Der FC Stätzling ist nach der Pleite gefordert.

Von Sebastian Richly

Im jüngsten Auswärtsspiel mussten die Landesliga-Fußballer des SV Mering beim Angstgegner FV Illertissen II antreten, nun will der MSV selbst wieder die Rolle des Spielverderbers einnehmen. Am Samstag geht es ab 15 Uhr beim VfB Durach um Punkte. Die Meringer sind ihrerseits so etwas wie der Angstgegner der Allgäuer.

