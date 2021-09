Fußball

vor 51 Min.

Meringer Trainer fordert Leistungssteigerung

Plus Der SV Mering tritt am Samstag beim FC Memmingen II an und bekommt es mit einem Ex-Profi zu tun. Der FC Stätzling reist als bestes Auswärtsteam zum Vizemeister.

Von Sebastian Richly

Eigentlich wollte Merings Trainer Ajet Abazi am Mittwochabend nach Gersthofen fahren, um das Landesliga-Nachholspiel zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Memmingen II zu verfolgen. Da dem 45-Jährigen aber etwas dazwischen kam, verfolgte er das Spiel am PC. Abazi sah sich das Spiel an, da der MSV am Samstag ab 14 Uhr bei der Regionalliga-Reserve zu Gast ist. Welche Erkenntnisse hat Abazi über den Gegner gewinnen können?

