Mit Sorgen: FC Stätzling muss am Donnerstag in die Ferne reisen

Plus Der FC Stäzling spielt beim TSV Nördlingen II. Mit Robin Widmann fehlt nur auch noch der Torjäger. Trainer Andreas Jenik ist dennoch zuversichtlich.

Keine Pause für die Bezirksliga-Fußballer des FC Stätzling. Das Team von Trainer Andreas Jenik ist nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den FC Günzburg am Donnerstag beim TSV Nördlingen II (Anpfiff 18.30 Uhr) gefordert.