Fußball

06:01 Uhr

Nach 2:0 nur ein Punkt: Stätzling verspielt Sieg

Plus Wie im Hinspiel verspielt der FC Stätzling gegen Günzburg eine Führung. Diesmal ist der FCS sogar mit zwei Toren in Front, doch am Ende reicht es nicht zum Dreier.

Von Andreas Heckmeier

Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga Nord kam der FC Stätzling beim FC Günzburg erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Wie beim 1:1 im Hinspiel teilten sich die Kontrahenten die Punkte. Diesmal verspielte der FCS gar eine 2:0-Führung auf.

