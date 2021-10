Nach katastrophaler Anfangsphase: Stätzling erkämpft Punkt

Plus Der FC Stätzling holt nach frühem 0:2-Rückstand gegen Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg noch ein 2:2. Love-Island-Gewinner Robin Widmann gibt Comeback.

Nicht über ein 2:2 hinaus kam der FC Stätzling in der Bezirksliga Nord gegen den Aufsteiger SV Wörnitzstein-Berg. Alle vier Treffer fielen in der ersten Halbzeit.