Auch ohne den Elfmeterschützen vom Dienst: Mering siegt in Unterzahl

Plus Ausgerechnet in Abwesenheit von Dominik Schön bekommt Mering zwei Strafstöße. Quer durch die Ligen fallen Spiele aus. Sportfreunde sind das Team der Stunde.

Beim Blick auf die Ergebnisse oder vielmehr Nicht-Ergebnisse vom Fußball-Wochenende wird klar, dass sich die Runde für einige Teams verlängern wird. Einige Partien wurden aus den unterschiedlichsten Gründen verschoben.