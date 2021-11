Extrem bitter: So geht Mering mit dem Derby-Schock um

Plus Der SV Mering zeigt eine seiner besten Saisonleistungen, belohnt sich aber im Derby gegen Gersthofen nicht mit einem Dreier. Ein Team ist kaum zu stoppen.

Halbzeit bei den heimischen Fußballern. In den meisten Ligen ging am Wochenende die Hinrunde zu Ende. Damit ist aber noch nicht Winterpause für die Kicker aus dem Wittelsbacher Land – mindestens zwei Spieltage stehen noch auf dem Programm, für die höherklassigen Teams geht es gar noch bis Ende November um Punkte.