Kissing zeigt sich trotz der Niederlage selbstbewusst

Plus Die Kissinger haben zwar das Spitzenspiel gegen Dinkelscherben verloren, ihr Trainer Henneberg ist aber sehr zufrieden mit der Leistung in dieser Saison.

Im Spitzenspiel in der Kreisliga Augsburg zog der Kissinger SC im eigenen Stadion kurz vor Schluss den Kürzeren. Eigentlich hatten sich schon alle auf ein torloses Unentschieden eingestellt, aber dann erzielte Julian Kugelbrey doch noch den Siegtreffer zum 1:0 für den TSV Dinkelscherben.