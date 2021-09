Merings Torhüter sichert den Punkt

Plus Der SV Mering spielt erstmals Unentschieden. Stätzling kommt zuhause nicht in die Spur. Kissing ist nicht zuschlagen, Dasing als Meister des Minimalismus

Hop oder top hieß es bislang für die Landesliga-Fußballer des SV Mering. Fünf Siege und fünf Niederlagen standen auf der Habenseite. Punkteteilungen waren bislang Fehlanzeige - ausgerechnet im Derby gegen Schlusslicht Cosmos Aystetten wurden nun fast schon brüderlich die Punkte beim 1:1 geteilt.