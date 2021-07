Fußball-Pokal

Im Toto-Pokal gibt es einige Derbys

In der vergangenen Saison trafen die Sportfreunde Friedberg (links Manuel Langenwalter) und die DJK Gebenhofen (Johannes Kiechl) in der Punktrunde aufeinander. Am Sonntag gibt es das Duell im Pokal.

Plus In der ersten Runde des Toto-Pokals muss Kissing nach Ottmaring. Die Sportfreunde Friedberg wollen Revanche und in Ried gibt es ein Wiedersehen alter Bekannter.

Von Sebastian Richly

Das erste Pflichtspiel seit Oktober steht für die heimischen Fußballer am Wochenende an. In der ersten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene wartet auf die Mannschaft ein erster Gratmesser unter Wettkampfbedingungen. Gleich mehrere interessante Duelle gibt es.

