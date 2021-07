Pokalfinale: Sieger zwischen Kissing und Pöttmes könnte auf Löwen treffen

Plus Die beiden letztjährigen Halbfinalverlierer Kissinger SC und TSV Pöttmes spielen am Samstag das Pokalfinale aus. Welche Bedeutung das Spiel für die Trainer hat.

Das hatten sich der Kissinger SC und der TSV Pöttmes im September nicht erträumen lassen. Damals unterlagen beide Teams im Halbfinale des Kreispokals. Der Traum vom Verbandspokal und einem möglichen Traum-Los wie dem TSV 1860 München war ausgeträumt. Am Samstag erhalten die beiden Teams eine unerwartete zweite Chance, denn aufgrund der Corona-Pandemie konnte 2021 kein Kreismeister ausgespielt werden. Ab 17.30 Uhr treffen die Teams im Pokalfinale 2021 aufeinander. Obwohl mittlerweile eine Liga zwischen den Kontrahenten liegt, ist es schwierig, einen Favoriten auszumachen.