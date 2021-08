Fußball

vor 25 Min.

Pokalfight über 90 Minuten: Kissing verpasst Sensation gegen Rain knapp

Plus Der Kissinger SC stellt den TSV Rain im Verbandspokal vor Probleme. Am Ende steht dennoch eine 2:5-Niederlage. In einer Szene fehlt das Glück.

Von Reinhold Rummel

Es lief im Kissinger Stadion die 34. Spielminute. Der auffälligste KSC-Spieler Moritz Buchhart legte sich das Spielgerät zum Eckball zurecht. Kurzer Anlauf und der Ball segelte auf den langen Pfosten im Rainer Strafraum. Dort schraubte sich Jonas Graf in die Höhe und wuchtete den Ball an Keeper Kevin Schmidt vorbei – allein der Torschrei verstummte, den die Rainer konnten in höchster Not noch auf der Torlinie klären. Das hätte der erneute Ausgleich vor dem Seitenwechsel sein können. Der Kreisligist bot dem Favoriten über die gesamte Spielzeit einen Pokalfight. Am Ende stand dennoch eine 2:5-Niederlage im Verbandspokal gegen den Regionalligisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

