17:11 Uhr

Schlag auf Schlag: Mering besteht in Memmingen

Der SV Mering (hier im Spiel gegen Aystetten) siegte beim FC Memmingen mit 3:2 und blieb auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.

Plus In einem heiß umkämpften Spiel siegt der SV Mering beim FC Memmingen II mit 3:2 und bleibt im Aufwärtstrend. Einen Wermutstropfen gibt es aber.

Von Sebastian Richly

Lange Zeit bot die Landesliga-Partie zwischen dem FC Memmingen II und dem SV Mering eher Magerkost. Im zweiten Durchgang kamen dann aber die Zuschauer auf ihre Kosten. Am Ende einer heißen Schlussphase ging der MSV mit 3:2 als Sieger vom Platz und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. „In der Summe war es ein verdienter Sieg, wobei Memmingen in der Schlussphase nochmals alles nach vorne geworfen hat“, resümierte Merings Trainer Ajet Abazi.

