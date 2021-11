Fußball

31.10.2021

Später Schock: Mering verspielt Sieg im Derby gegen Gersthofen

Jeton Abazi (links) und Dominik Krachtus trafen für den SV Mering im Derby gegen den TSV Gersthofen. Diese beiden Treffer reichten für den MSV aber nicht zum Sieg – am Ende stand ein 2:2.

Plus Der SV Hering hat den TSV Gersthofen lange Zeit im Griff. Die Hausherren verpassen das entscheidende Tor, was sich rächt. Dennoch ist der Coach zufrieden,

Von Jörg Danowski

Einen weiteren Rückschlag mussten die Landesliga-Fußballer des SV Mering hinnehmen. Das 2:2 im Derby gegen den TSV Gersthofen war das sechsten Spiel ohne Dreier in Folge. Dabei machte das Team von Trainer Ajet Abazi vor rund 200 Zuschauern viel richtig und bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Die Gäste zeigten sich als später Spielverderber. „Die Enttäuschung ist heute größer als bei der Niederlage in der vergangenen Woche“, so Abazi.

