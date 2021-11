Stätzling ringt Pöttmes nieder und klettert auf Platz zwei

Plus Der FC Stätzling schließt die Hinrunde in der Bezirksliga Nord auf Platz zwei ab. Gegen das neue Schlusslicht aus Pöttmes tut sich die Jenik-Truppe aber schwer.

Durch einen verdienten 2:1-Erfolg in Pöttmes kletterte der FC Stätzling auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Nord. Der Erfolg im Landkreisduell war umso wichtiger, da die Konkurrenz patzte. Der FCS steht nach der Vorrunde auf dem Relegationsplatz. Der Abstand auf Tabellenführer VfL Ecknach beträgt nur noch drei Punkte.