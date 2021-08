Starke Defensive: FC Stätzling bleibt auch im Derby ungeschlagen

Plus Der FC Stätzling holt gegen den TSV Aindling einen Punkt und bleibt in der Spitzengruppe der Bezirksliga. Eine Unachtsamkeit kurz vor der Pause kostet den Sieg.

Mit einem gerechten 1:1-Unentschieden gegen den TSV Aindling bleibt der FC Stätzling weiterhin ungeschlagen in der noch jungen Saison. Kurz vor dem Seitenwechsel fielen beide Treffer.