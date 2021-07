Testspiele: Mering siegt, TSV Friedberg bleibt ungeschlagen

Eigentlich hätte der SV Mering gegen den Regionalligisten FC Pipinsried spielen sollen, doch daraus wurde nichts. Der SV Ottmaring siegt mit neuem Co-Trainer.

Mering - Wiesenbach 6:2

Eigentlich hätte der SV Mering am Freitag den Regionaliga-Aufsteiger FC Pipinsried empfangen sollen. Da der Platz aber nicht bespielbar war, fiel die Partie aus. Am Sonntag gab es für den MSV dann einen klaren 6:2-Erfolg beim Kreisligisten SpVgg Wiesenbach. Vom frühen Rückstand ließ sich der Landesligist nicht beeindrucken. Neuzugang Dominik Krachtus glich umgehend aus. Manuel Salzmann drehte mit dem Pausenpfiff die Partie. Jeton Abazi, Manuel Utz und Noah Kusterer erhöhten auf 5:1 nach der Pause. Nach dem 2:5 setzte Neuzugang Giulio de Sousa den Schlusspunkt. (AZ)

Aystetten - Stätzling 1:0

Beim Landesligaaufsteiger Cosmos Aystetten musste sich der FC Stätzling mit 0:1 geschlagen geben. Die Stätzlinger zeigten insgesamt eine gute Leistung und hatten beim Kopfball von Simon Adldinger eine sehr gute Gelegenheit zur Führung. Nach einem Fehler im Stätzlinger Aufbauspiel erzielte Patrick Wurm in der 38. Minute das 1:0 für den Gastgeber. Pech hatte noch FCS-Stürmer Robin Widmann bei zwei Lattentreffern. (bidi)

Haunstetten – Stätzling 1:0

Der FC Stätzling kassierte beim Bezirksligisten TSV Haunstetten eine 0:1-Niederlage. In der ersten Spielhälfte sahen die 60 Zuschauer eine umkämpfte Partie, die sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte. Lediglich FCS-Stürmer Sebastian Kraus sorgte für zwei Torschüsse. Nach dem Seitenwechsel setzte Mert Sert einen Kopfball am langen Pfosten vorbei, später ging ein Volleyschuss von Robin Widmann deutlich drüber. Der TSV Haunstetten hatte ebenfalls gute Chance. Daniel Schnürle traf nur die Querlatte. Per Fallrückzieher erzielte Schnürle dann aber doch noch sehenswert den Treffer des Tages. Der FCS drängte noch auf den Ausgleich, blieb aber ohne Treffer. (bidi)

Inningen - Kissinger SC 2:1

Nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen konnte der KSC gegen den Kreisklassisten FSV Inningen anknüpfen, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass KSC-Coach Dardan Gashi einigen lädierten Spielern der ersten Reihe eine Pause gönnte. Demzufolge unterlag man verdient. Konnte Neuzugang Johannes Röhrer zunächst die Führung durch Klaus Schmölzer aus der 46. Minute mit einem Volleyschuss ausgleichen (64.), musste man postwendend den Siegtreffer durch Dominik Leupold hinnehmen. (rgw)

TSV Friedberg - TSV Wertingen 0:0

Weiterhin ungeschlagen in der Vorbereitung bleibt der TSV Friedberg. Auch beim Bezirksligisten hielt sich der Absteiger schadlos. Am Ende gab es keine Tore. (AZ)

Ottmaring - Egenburg 1:0

Das erste Testspiel gewann der SV Ottmaring mit 1:0. Den goldenen Treffer an diesem Tag erzielte Dominik Hack nach Flanke von Matthias Wörle. Die Ottmaringer Trainer wechselten zur Pause komplett durch und so war der SVO in der zweiten Hälfte wesentlich aktiver als die Gäste und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Die Zweite spielte 2:2 gegen den TSV Haunstetten II.Mit dabei war auch Benedikt Amler. Der Neuzugang vom SSV Alsmoss-Petersdorf unterstützt Christopher Fischer als spielender Co-Trainer. Diese Position hatte der 35-Jährige bereits beim SSV inne. Der Abwehrspieler bringt Landesligaerfahrung aus seinen Zeiten beim FC Stätzling mit. (ago)

DJK Lechhausen - SF Friedberg 1:5

Eine gute Vorstellung boten die Sportfreunde Friedberg beim Kreisklassisten DJK Lechhausen. Vor allem in der ersten Halbzeit zogen die Gäste ein gefälliges Kombinationsspiel auf. Die Folge war das 1:0 durch Neuzugang Jürgen Pestel bereits in der fünften Minute. Alex Demel besorgte nach rund einer halben Stunde das 2:0. Nicht konsequent genug war die Friedberger Hintermannschaft beim 1:2 wenig später. Erneut Demel stellte noch vor der Pause auf 3:1. Gleich nach Wiederbeginn war der eingewechselte Tarek Raboue nach einem schönen Spielzug zur Stelle und erhöhte auf 4:1. Danach verflachte die Partie etwas. Den Schlusspunkt für den A-Klassisten setzte Pestel kurz vor Schluss. (FSE)