Rinnenthal feiert Kantersieg

TSV Friedberg gelingt Generalprobe

Bei der Generalprobe für den Punktspielstart musste sich der FC Stätzling mit einem 2:2-Unentschieden beim Kreisligisten SpVgg Langerringen zufriedengeben. Bereits nach zwei Minuten scheiterte Nico Gastl zuerst am Keeper, dann am Gegenspieler. Nach der überlegenen Stätzlinger Anfangsviertelstunde kam der Gastgeber zum ersten Mal gefährlich vor das Gehäuse des FCS. Gastl konnte in höchster Not klären. In der 27. Minute fiel schließlich der Führungstreffer. Mert Sert legte quer und Gastl traf zum 1:0 ins lange Eck. Nur vier Minuten später nutzte Yannick Keiß die fehlende Zuordnung im Abwehrbereich des FCS und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel passierte lange Zeit nicht viel vor beiden Toren. Umso überraschender ging Langerringen in der 66. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Stefan Arndt in Führung. Nach einer Glanzparade von FC-Keeper Daniel Mrozek bemühten sich die Stätzlinger um den Ausgleich. Eine Kopfballvorlage von Gastl im Fünfmeterraum sorgte dabei für die größte Gefahr. Besser klappte es in der 85. Minute als nach einem Ballgewinn Gastl freigespielt wurde und zum 2:2 einschoss. (bidi)

Friedberg – Türk Königsb. 3:2

War der Gast in den ersten zehn Minuten noch dominierend, so legten die Friedberger schnell ihren Respekt vor dem Bezirksligisten ab und sorgten für einen ausgeglichenen Spielverlauf. Simon Bunk krönte seine Leistung in der 17. Minute mit der Führung, die Itua Sadadi in der 28. Minute ausglich. Durch Lukas Glück, der seinen ersten Einsatz in der Ersten feierte, ging der TSV in der 35. Minute erneut in Führung. Den Ausgleich zum 2:2 für Königsbrunn erzielte Kaan Dogan in der 75. Minute. Als Bunk im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Kapitän Marcel Pietruska in der 89. Minute zum Sieg. Trainer Emanuel Baum war mit der Generalprobe vor dem Punktspielstart sehr zufrieden.

Nach zwei Niederlagen zeigte der BC Rinnenthal gegen den Bezirksligisten eine starke Leistung. 6:0 hieß es am Ende gegen Wertingen. Schon vor der Halbzeit trafen Martin Oswald per Freistoß, sowie Martin Birkmeier nach einem Konter. Der Torschütze verletzte sich bei dieser Aktion schwer am Knie und musste anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Trotz dieses Schocks spielte der BCR weiter munter nach vorne und erhöhte in Halbzeit zwei durch Michael Fuchs (zwei Tore), Julian Büchler und Elias Bradl auf 6:0.

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste durch die Tore von Patrick Hackl und Erick Pereira de Aroujo eine 2:0-Führung heraus. Nach dem Seitenwechsel führte erst eine Unachtsamkeit der Friedberger Hintermannschaft in der 59. Minute zum Anschlusstreffer, 20 Minuten vor dem Ende fiel der Ausgleich. Mit Torwart Phillip Stadelmeyer und Niklas Löffler kamen zwei Spieler der U19 zum Einsatz.

Nach dem Sieg unter der Woche gegen Kissing 2, unterlag die Kitzberger-Elf dem A-Klassisten mit 0:4.