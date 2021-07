Wegen Unwetter: Pokalfinale muss wiederholt werden

1:1 steht im Finale des Kreispokals zwischen dem Kissinger SC und dem TSV Pöttmes. Ein Unwetter macht das Weiterspielen unmöglich. Die Partie wird wiederholt.

Da durften der Kissinger SC und TSV Pöttmes unerwartet das Kreis-Pokalfinale bestreiten – der Wettergott verhinderte die Austragung über 90 Minuten. 1:1 stand es, als Schiedsrichter Luca Beretic die Partie stoppte.

Das aufkommende Gewitter, das über die KSC-Sportanlage schon vor Beginn der zweiten Spielhälfte sich ankündigte, hielt sich nun mit anhaltenden Blitzen und Donner hartnäckig über der Sportanlage. Spielleiter Reinhold Mießl erklärt: „Da gibt es klare Regeln, die Gesundheit steht klar im Vordergrund.“ Schiedsrichter Beretic unterbrach in der 50. Spielminute die Partie zunächst für eine Viertelstunde und schickte die Aktiven in die Kabinen zurück – allein die Blitze verzogen sich nicht und durch den Regen wurde es zusätzlich immer Düsterer. Mießl und die beiden Vereinsverantwortlichen verständigten sich dann auf eine Neuansetzung. Am kommenden Samstag soll das Kreisfinale nun um 15 Uhr in der Kissinger Arena erneut angepfiffen werden.

Wenige Zuschauer beim Pokalfinale

Dazu erhofft sich dann Mießl eine größere Kulisse. Nur knapp 140 Besucher verfolgten die Partie in Kissing. KSC-Coach Marco Henneberg war mit dem Auftritt seiner Truppe in der ersten Spielhälfte nicht unzufrieden. „Wir haben einen guten Zug nach vorne gehabt“ sah er den Abbruch aber schon voraus, „die Wetterprognosen haben es ja angekündigt, da hätte man durchaus früher anpfeifen können.“ Dem wird nun Rechnung getragen. Die Neuauflage findet zweieinhalb Stunden früher statt. Beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Pöttmes verliefen die ersten 45. Spielminuten nicht rund. Zwar konnte Neuzugang Maximilian Ettner mit einem herrlichen Flugkopfball (20.) nach einer Maßflanke von Kushtrim Gabrica die Führung erzielen, aber im Spielaufbau unterliefen zu viele Absppielfehler. „Da hat man einfach deutlich gesehen, dass die Abstimmung in unseren Mannschaftsteilen noch fehlt“ so der neue Pöttmeser Trainer Johannes Putz. Für den Ausgleich vor dem Seitenwechsel sorgte Kissings Jonas Graf mit einem feinen Freistoßtreffer über die Pöttmeser Abwehrmauer (36.).

Wer für den Fußballballkreis Augsburg im Verbandspokal startet, entscheidet sich am Samstag. Auf den Sieger wartet unter Umständen ein attraktives los, denn im Topf ist unter anderem der TSV 1860 München. Kissing und Pöttmes verloren beide im Halbfinale im September 2020. Da 2021 der Wettbewerb nicht gespielt wurde, erhielten sie eine zweite Chance.