Wichtige Kellerduelle: Dasing und Ottmaring jubeln

Plus TSV siegt gegen Wulfertshausen II. TSV Friedberg II rehabilitiert sich

Der TSV Friedberg hat sich durch einen 2:0-Erfolg über den SV Obergriesbach nach vorne gearbeitet. Derweil verteidigte der FC Laimering-Rieden die Tabellenspitze durch einen knappen Erfolg in Igenhausen. Während der TSV Dasing II und der SV Ottmaring wichtige Dreier im Abstiegskampf holten, gingen der BC Rinnenthal II und der SV Wulfertshausen II leer aus.