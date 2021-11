Fußball

Wie die Vereine in Aichach-Friedberg auf die vorzeitige Winterpause reagieren

Nachdem die Politik strengere Regelungen für alle Sportarten eingeführt hat, entschloss sich der Bayerische Fußball-Verband dazu, sofort in die Winterpause zu gehen. Wie die betroffenen Mannschaften reagieren.

Plus Der bayerische Verband schickt die Fußballer aufgrund der 2G-Plus-Regelung in die vorgezogene Winterpause. Was das für Folgen hat und wie es jetzt weitergeht.

Von Axel Schmitt und Sebastian Richly

Die Corona-Taskforce des Bayerischen FußballVerbands (BFV) hat gesprochen: Ab sofort ist Winterpause für alle Amateurfußballer und -fußballerinnen. Sämtliche für dieses Jahr noch vorgesehenen Partien in den BFV-Ligen und -Pokalwettbewerben im Herren-, Damen- und Juniorenspielbetrieb sind damit abgesetzt. Einzig die als Profiliga eingestufte Regionalliga Bayern – und damit der FC Pipinsried – ist von dieser Entscheidung nicht betroffen.

