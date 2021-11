Fußball

21.11.2021

Wieder per Elfmeter: Mering feiert dritten Sieg in Folge

Merings Manuel Utz (rechts) erzielte beim 2:1-Erfolg in Garmisch-Partenkirche nicht nur einen Treffer, sondern holte auch den entscheidenden Elfmeter raus. Es war der dritte Erfolg für den MSV in Serie.

Plus Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt der SV Mering mit 2:1. Ein lange Verletzter wird zum Matchwinner. Erneut bringt ein Elfmeter die Entscheidung.

Von Oliver Rabuser

Zufrieden lehnte Trainer Ajet Abazi vor der Türe zur Spielerkabine. Von innen drangen wummende Bässe in stattlicher Lautstärke nach außen. Eine zweifellos nachvollziehbare Freude. Denn der SV Mering entschied die Partie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 2:1 für sich. Der MSV verschaffte sich durch den dritten Sieg in Folge Luft in der Tabelle der Landesliga Südwest. Trotz Rückstand gelang den Meringern die Revanche für die bittere 2:3-Pleite aus dem Hinspiel.

