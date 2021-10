Wochenend-Tipp: Ottmarings Trainer glaubt trotz Klatsche an den FC Bayern

Plus Ottmarings Spielertrainer Christopher Fischer setzt trotz des Pokalaus des FC Bayern München auf den Rekordmeister. Er freut sich auf das Derby gegen Bachern.

Christopher Fischer ist Trainer des SV Ottmaring. Der Bayern-Fan glaubt trotz der 0:5-Klatsche der Münchner im Pokal an einen Sieg des Rekordmeisters. Für den FC Augsburg sieht der 40-Jährige dagegen schwarz.