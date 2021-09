Wulfertshausen bleibt weiter sieglos

Plus Der SV Wulfertshausen kassiert gegen Tandern die nächste Pleite. Ried und Bachern lassen Federn. Auch der SV Ottmaring bleibt ohne Punkte.

Der SV Ried und die Sport-Freunde Bachern verlieren durch ihre Niederlagen den Anschluss an die Tabellenspitze. Wulfersthausen bleibt sieglos und auch Ottmaring verliert.