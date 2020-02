vor 5 Min.

Fußballer trauern um Hermann Zitzenzier

Die Trainer-Legende starb am Wochenende im Alter von fast 83 Jahren. "Zingo" war im Landkreis und in Augsburg ein Begriff.

Von Otmar Selder

Die Fußballfreunde nicht nur im Landkreis Aichach-Friedberg trauern um Hermann Zitzenzier, der am Samstag – wenige Tage vor seinem 83. Geburtstag – in Mering gestorben ist. Jeder, der wie er in den Jahren 1960 bis fast 2000 auf den Fußballplätzen Schwabens zu Hause war, kannte den exzellenten Fußballer, der nach seiner aktiven Zeit als Spieler noch eine bemerkenswerte Trainerkarriere hinlegte.

Mitglied der legendären Meringer Landesligamannschaft

Zitzenzier gehörte als Spielführer der legendären jungen Meringer Fußballmannschaft an, die im Jahre 1963 den Aufstieg in die neu geschaffene Landesliga (bisherige Bayernliga) schaffte. Zusammen mit den klangvollen Namen Bigiel, Wolferstetter, Baumüller, Lobinger, Schweyer und Co. wurde diese Truppe für ihr unkompliziertes Offensivspiel bewundert und sie etablierte sich für Jahre als Nummer drei im Augsburger Raum hinter BC Augsburg und Schwaben Augsburg.

Der „Zingo“, wie er oft nur kurz genannt wurde, blieb dem Fußballsport nach seinem Ausscheiden aus der Mannschaft dann als Trainer erhalten. Er bildete sich fort und setzte seine Erfahrungen bei zahlreichen Vereinen ein. Seine ruhige ausgleichende Art und sein Fußball-Sachverstand machten ihn bald zu den profiliertesten und begehrtesten Amateur-Trainern in Schwaben. Er feierte zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege.

Zitzenzier trainierte Mering, Kissing und auch Schwaben Augsburg

Stationen waren neben seinen Heimatvereinen SV Mering und Kissinger SC vor allem auch der TSV Schwaben Augsburg, der TSV Aindling, der TSV Thannhausen und der TSV Mindelheim. Fast 25 Jahre führte er hier und bei verschiedenen anderen Klubs das Regiment, ehe er sich zurückzog und sich nur mehr bei besonderen Spielen in der Umgebung auf der Tribüne sehen ließ oder zum Stammtisch der „Alten Liga“ beim Meringer Schlosserwirt ging.

Hermann Zitzenzier hinterlässt seine Frau und drei Töchter mit deren Familien.

