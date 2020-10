Fußballsaison: Das geht so nicht mehr weiter

Plus Die vergangenen Wochen haben gezeigt, es werden quer durch alle Fußball-Klassen weiterhin zahlreiche Spiele ausfallen. Die Vereine brauchen Klarheit.

Viel war nicht los auf den Fußballplätzen im Wittelsbacher Land am Wochenende. Der vom Verband extra eingerichtete Nachholspieltag wurde durch zahlreiche coronabedingte Spielabsage ausgedünnt. Damit ist der Landkreis Aichach-Friedberg kein Einzelfall. Die Corona-Fallzahlen steigen vielerorts. Damit gibt es mehr Verdachtsfälle und auch mehr positiv getestete Spieler. Die logische Folgen: Spielabsagen.

Mit einer neuen Regelung hat der Verband den Vereinen eine Absage nun noch vereinfacht. Auch ohne Verdacht, sondern rein aufgrund der Tatsache, dass im eigenen Kreis oder im Kreis des Gegners der Inzidenzwert 50 übersteigt, können Spiele ohne Zustimmung des Gegners abgesagt werden. Das hat Folgen für den Spielplan. So hängt etwa der FC Stätzling in der Bezirksliga Nord zwei Spieltage hinterher. Die Partie in Altenmünster wurde am Samstag kurzfristig abgesagt. Wann sie nachgeholt wird, weiß niemand. Da Altenmünster drei Spiele im Rückstand ist, könnte der Termin auf Dezember fallen.

Ein straffes Programm für den SC Griesbeckerzell

Der SC Griesbeckerzell musste drei Wochen auf das nächste Punktspiel warten, ausgerechnet am Sonntag dürften die Zeller zurück auf den Platz und verloren gegen Kellerkind Langenmosen mit 0:3. Nachholspiele samt Ligapokal sind bis Ende November angesetzt. Selbst wenn das Wetter, die eigene Gesundheit und die des Gegners mitspielen, ein straffes Programm.

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, es werden quer durch alle Klassen auch in den kommenden Wochen zahlreiche Spiele ausfallen – die einen früher, die anderen später. Und wann sollen die Spiele aus dem Ligapokal nachgeholt werden? – Im Februar? Außerdem möglich: Vereine wie Stätzling und Griesbeckerzell spielen einfach mehrere englische Wochen.

Auf Spiele unter der Woche können die Fußball-Vereine gut verzichten

Oder der Verband schickt jetzt alle Mannschaften in die Winterpause und sagt den Ligapokal wieder ab. Dann hätten die Vereine zumindest Klarheit. Woche für Woche sich auf ein Spiel vorzubereiten, dass dann kurzfristig doch nicht stattfindet, kann niemand gutheißen. Auch auf Spiele unter der Woche können alle gut verzichten. Ganz zu schweigen von der Ansteckungsgefahr, die so ein Spiel mit sich bringt. Trotz guter Hygienekonzepte und unglaublichen Anstrengungen der Vereine und seiner ehrenamtlichen Helfer – eine Garantie gibt es bei Corona eben nicht.

Lesen Sie dazu den Artikel: Corona bestimmt den Spieltag im Raum Friedberg

Themen folgen