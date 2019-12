Futsal-Regeländerung: Das ist der falsche Weg

Eine Regeländerung sorgt für Unverständnis bei den Fußballern.

So mancher Zuschauer dürfte sich bei den ersten Vorrunden zur Futsal-Landkreismeisterschaft in Friedberg etwas verwundert die Augen gerieben haben: Da wurde doch tatsächlich wieder munter gegrätscht, und nur in den seltensten Fällen ertönte danach ein Pfiff eines Unparteiischen.

Des Rätsels Lösung: Der Bayerische Fußball-Verband hatte diese Lockerung der Futsal-Regeln im Oktober in seinen neuen Hallenrichtlinien beschlossen.

Das verstehe nun, wer will. Nach knapp zehn Jahren Futsal hatten sich die Spieler an das Grätschverbot gewöhnt, das ja nicht unwesentlich zur Verminderung der Verletzungsgefahr auf dem Parkett beigetragen hatte. Und auch die Technik rückte dadurch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund.

Und nun diese unsinnige Kehrtwende. Glaubt man denn wirklich, damit die Akzeptanz von Futsal bei den Vereinen zu erhöhen? Die meisten, die in den vergangenen Jahren dem Kick unter dem Hallendach den Rücken gekehrt haben, begründeten dies ja hauptsächlich mit dem Argument, ihre Spieler vor Verletzungen schützen zu wollen. Die werden nun ganz sicher nicht wieder in die Halle zurückfinden, sondern weiter ihre Winterpause genießen.

Der Verband hat hier offensichtlich den falschen Weg eingeschlagen und dem Fußball in der Halle einen Bärendienst erwiesen.

