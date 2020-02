vor 50 Min.

Gelingt Friedberg die Wende zum Besseren?

Der TSV Friedberg tritt am Sonntag erstmals mit dem neuen Trainer Udo Mesch an. Die zweite Mannschaft ist im Lokalderby gegen den TSV Aichach gefordert.

Von Domenico Giannino

Am Sonntag ab 16.30 Uhr steigt der TSV Friedberg wieder in den Spielbetrieb der Bayernliga ein. Dann empfangen die Handballer im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Udo Mesch den Tabellensiebten Erlangen-Bruck. Bereits um 14.30 Uhr ist der TSV II in eigener Halle gefordert – und zwar im Derby gegen den TSV Aichach.

Premiere für Udo Mesch

TSV Friedberg I Das Match gegen den TV Erlangen-Bruck wird also das erste Pflichtspiel unter Trainer Udo Mesch sein, welcher den TSV bis zum Saisonende betreuen wird. Zwei Wochen lang hatten Mesch und die Mannschaft jetzt Zeit, sich näher kennenzulernen – am Faschingswochenende war das Team ja spielfrei. Am Sonntag kommt es zur ersten Bewährungsprobe, aber bei Friedberg fehlen zwei wichtige Spieler. Stefan Knittl muss mit einer Wadenverletzung aussetzen, Karlo Tomic pausiert beruflich bedingt. Dafür kehrt Stefan Tischinger zurück in den Kader, er hat seine Fingerverletzung überwunden. Wahrscheinlich werden bei Friedberg am Sonntag auch einer oder zwei A Jugendliche im Kader stehen.

Erlangen-Bruck hat bislang eine unbefriedigende Rückrunde erlebt. Die Franken, welche in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga vertreten waren, konnten in der zweiten Halbserie nur einmal gewinnen. Gleich vier Niederlagen haben sie auf den siebten Platz zurückgeworfen. Damit werden sie die Saison wohl im ungefährdeten Mittelfeld beenden, der Rückstand nach vorne ist bereits zu groß.

Der Trainer ist optimistisch

Friedberg hingegen muss sich immer noch eher nach unten orientieren. Das Heimspiel gegen die zuletzt strauchelnden Franken könnte eine große Chance sein, zwei wichtige Punkte einzusammeln. Trainer Udo Mesch sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „In den letzten zwei Wochen haben die Jungs konzentriert und intensiv trainiert. Wichtig für den Sonntag wird auch sein, dass wir die Unterstützung des Publikums haben.“ Der mentale Faktor werde dann sicherlich auch eine Rolle spielen, meinte der neue Trainer. „Aber wir können es schaffen, wenn wir zusammenrücken und bereit sind, viel in das Spiel zu investieren“, so Mesch.

Derby gegen den Landkreisrivalen

Friedberg II Die Friedberger Zweite empfängt am Sonntag den TSV Aichach zum Derby in der TSV-Halle. Ab 14.30 Uhr wollen die Handballer in der Bezirksoberliga wieder punkten. In der Hinrunde war das Derby in Aichach Mitte November für den TSV ein Wendepunkt – allerdings nach unten. Nach der 21:30-Niederlage gab es für die Herzogstädter danach nur einen Sieg und ein Remis aus den nächsten acht Spielen. Das hat dazu geführt, dass sich Friedberg im Tabellenkeller wieder findet und sich sogar noch um den Klassenerhalt sorgen muss. Der Sieg bei der HSG Lauingen-Wittislingen vor zwei Wochen hat dabei nicht verhindern können, dass Friedberg wegen der Ergebnisse der Konkurrenz bis auf den drittletzten Platz in der Bezirksoberliga zurückgefallen ist. Aichach ist aber als Fünfter nur vier Zähler entfernt. Das letzte Saisondrittel könnte für beide Teams spannend werden.

Einige A-Jugendliche im Team

Friedberg muss nur auf Daniel Herrmann verzichten, der wegen seines Studiums fehlen wird. Von der A-Jugend werden Deacon Link, Timo Porterfield und Misel Hrgic mit dabei sein. Am Sonntag will der TSV die Scharte aus dem Hinspiel ausmerzen und zwei ganz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren.

„In der Bezirksoberliga geht es ziemlich eng zu, jeder Punkt zählt“, sagte Trainerin Sandy Mair. „Für uns hat der Sieg im letzten Spiel viel Selbstvertrauen gebracht. Gegen unsern Nachbarn aus Aichach spielt auch das Prestige eine wichtige Rolle und nach der klaren Niederlage im Hinspiel sind die Jungs besonders motiviert. Wenn die Mannschaft bereit ist, für den Sieg zu arbeiten, haben wir auf jeden Fall gute Chancen“, so Mair.

