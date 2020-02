vor 36 Min.

Gelingt Friedbergs Zweiter die Wende?

Die Herren II des TSV Friedberg möchten am Wochenende endlich wieder Grund zum Jubeln haben.

Friedbergs zweite Mannschaft hofft auf den ersten Sieg im neuen Jahr.

Von Kerstin Reinhart

Nur ein Rumpfprogramm steht den Friedberger Volleyballern ins Haus. Am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr tritt die zweite Herrenmannschaft des TSV Friedberg in der Rothenberghalle gegen die SG TSG Maisach/SV Esting an. Spielfrei sind sowohl die Drittliga-Herren, als auch die Landesliga-Damen.

TSV will schwachen Start vergessen lassen

Nach einem schwachen Start in die Rückrunde möchte der TSV Friedberg II nun die Gelegenheit zum ersten Heimsieg im neuen Jahr gegen nutzen. Maisach konnte das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden und steht aktuell auf Tabellenplatz drei in der Bayernliga Süd. Jedoch konnte der TSV zuletzt unter Beweis stellen, dass sich trotz der zu Saisonbeginn neu zusammengestellten Mannschaft mittlerweile eine gewisse Spielroutine eingestellt hatte und er damit zu einem ernstzunehmenden Gegner in der Bayernliga angewachsen ist. Die Spieler rund um Kapitän Johannes Fröhlich sind hoch motiviert und wollen mit breiter Brust auftreten. Hinzu kommt, dass der Trainer Hannes Müllegger aus dem Vollen schöpfen und damit auf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hoffen kann.

Themen folgen