vor 6 Min.

Gelungener Abschluss für Friedberg in eigener Halle

Der TSV Friedberg II gewinnt das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen den TSV Gars sicher mit 3:0. Ein Routinier feiert dabei ein beachtliches Comeback.

Von Kerstin Reinhart

Die TSV-Halle erzitterte unter den Schmetterschlägen der zweiten Volleyballmannschaft des TSV Friedberg und den Anfeuerungsrufen der Zuschauer zum letzten Mal in diesem Jahr. Im Duell gegen die Tabellenvierten aus Gars konnten sich die Friedberger Volleyballer mit 3:0 klar durchsetzen.

Ruhig in Annahme und Aufbau

Die Lechrainer, mit ihrem Trainer Hannes Müllegger, starteten stark in die Partie und setzten konsequent ihr Spiel durch. Die Mannschaft agierte insbesondere in der Annahme ruhig, sodass Zuspieler und Kapitän Johannes Fröhlich seine Angreifer perfekt in Szene setzen konnte. So wuchteten insbesondere die Angreifer Bajusz und Gold Ball um Ball in die gegnerischen Feldhälfte. Auch in Block und Abwehr waren die Gastgeber hellwach. Der erste Satz ging somit mit 25:16 deutlich an Friedberg.

Gute Aufschläge sorgen für Druck

Auch im zweiten Satz zeigten die Herzogstädter ihren Gästen, die letzte Saison in die Bayernliga aufgestiegen sind, dass es hier nichts zu holen geben würde. Friedberg trat weiter als starke und geschlossene Einheit auf und setzte den Gegner durch gute Aufschläge und Abwehr sowie durch starke Angriffe schwer unter Druck. Gars hatte kaum etwas entgegenzusetzen, sodass Friedberg sich bis zu Mitte des Satzes um zehn Punkte absetzen konnte. Auch als die bis dahin sehr stark spielenden Friedberger Klaus Burtscher und Johannes Fröhlich ausgewechselt wurden, um Stefan Böck und Peter Wörner Spielzeiten zu gewähren, verlor das Spiel nicht an Qualität. Ganz im Gegenteil: Mit Stefan Böck kam eine Block- und Angriffsmacht hinzu und auch der routinierte ehemalige Zweiligaspieler Wörner stand der Zuspielqualität von Fröhlich in nichts nach. Somit gewannen die Hausherren den zweiten Satz mit 25:16.

Andreas Strempel im Block stark

Im dritten Satz starteten die Friedberger etwas schläfrig. Man ging unverständlich zögerlich in Annahme und Abwehr an die Bälle. Auch Libero Eike Spechtmeyer, der bis dahin durch eine gute Annahme und super Abwehraktionen glänzte, hatte erstmalig leichte Schwierigkeiten. Auch die Weckrufe der Zuschauer, angeführt von Trommler Moritz Müllegger, fruchteten zunächst nicht.

Erst zwei Monsterblocks von Stefan Böck und Andreas Strempel, der nach halbjähriger Babypause erstmalig wieder dabei war, brachten die Herzogstädter wieder in die Spur zurück. Andreas Strempel zeigte trotz seiner langen Pause sein Können und holte sich Block um Block. Dies führte zu einer höheren Fehlerquote bei den Angreifer aus Gars.

So spielten die Friedberger nun wieder locker, mutig und konstant. Punkt um Punkt setzte sich Friedberg vom Gegner ab. Daran änderte sich auch nichts mehr, wodurch der dritte Satz deutlich mit 25:15 an Friedberg ging.

Der 3:0-Erfolg brachte den Gastgebern drei wichtige Punkte ein. Man konnte sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen.

Friedberg Bajusz, Böck, Burtscher, Czap, Fröhlich, Gold, Lauer, Spechtmeyer, Strempel, Wörner

