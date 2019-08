vor 51 Min.

Gemeinde-Duell in Mühlhausen

Torjäger Marco Tolj (am Ball) möchte mit dem TSV Mühlhausen auch den Titelkandidaten DJK Gebenhofen ärgern.

Der TSV trifft dort auf Gebenhofen. Sportfreunde Friedberg greifen zu Hause ins Geschehen ein.

Von Reinhold Rummel

Der Start in die erste Saison der neu formierten A-Klasse Ost ließ aufhorchen und machte Lust auf mehr. Und schon am zweiten Spieltag stehen weitere interessante Begegnungen an – darunter auch ein Gemeinde-Derby, das es länger nicht gegeben hat.

Am Samstag kommt es um 18 Uhr zu diesem Duell zwischen dem „Pokalschreck“ TSV Mühlhausen und dem Kreisklassen-Absteiger DJK Gebenhofen. Quasi nur ein Steinwurf trennt die beiden rivalisierenden Vereine. Dieses Spiel ist der Schlager des Spieltags.

Bei einer Tombola locken Karten für den FC Augsburg

TSV-Coach Philipp Pistauer freut sich bereits auf diese Begegnung. „Die DJK hat eine ambitionierte Mannschaft und ist klarer Meisterschaftsfavorit.“ Mit dem Affinger Trio Daniel Marquart, Marcus Klein und Marco Wanner sowie den kreisligaerprobten Johannes Kiechl vom TSV Rehling hat sich der Absteiger hohe Qualität geholt. Das Team um Spielertrainer Vincent Aumiller peilt den sofortigen Wiederaufstieg an. Pistauer sieht sein Team als Außenseiter. „Klar wollen wir zu Hause die Gebenhofener ärgern.“ Auch Mühlhausen hat sich verstärkt – auch aufgrund des Rückzuges der DJK Hochzoll. So steht mit Marko Tolj nun ein Top-Angreifer zur Verfügung und im Tor hat die Pistauer-Elf mit Florian Fleischmann und Dominik Bader zwei hervorragende Keeper. „Das freut mich, denn nun kann ich mich erstmals voll auf das Coaching konzentrieren“, so der Trainer, der nur noch im Notfall die Torwart-Handschuhe überstreifen möchte. Beim TSV erhofft man sich auch eine tolle Zuschauerkulisse. Unter den Besuchern werden Eintrittskarten für den Bundesligisten FC Augsburg, ein signiertes FCA-Trikot und ein Wochenende mit einem Seat Cupra verlost.

Weitere Derbys am Sonntag

Und der Spieltag wartet mit weiteren Derbys auf. Weiter südlich erwartet am Samstag um 15 Uhr die zweite Garnitur des Landesligisten SV Mering die Kreisliga-Reservisten des BC Rinnenthal.

Am Sonntag stehen dann zwei weitere Nachbarschaftsduelle an. Der SV Wulfertshausen II trifft auf den SV Ottmaring II und der SC Eurasburg erwartet im Sportpark den FC Laimering-Rieden.

Die Friedberger Sportfreunde starten mit einer Woche Verspätung zu Hause in die Saison – und das gleich gegen den TSV Sielenbach, der sich als erster Spitzenreiter vorstellt. Mit 10:2 fegte die Elf um Spielertrainer Hans Iffarth den SC Eurasburg vom grünen Rasen. Die Partie hat zusätzliche Brisanz, denn Iffarth und Co-Spielertrainer Stephan Senser haben eine langjährige Vergangenheit bei den Sportfreunden. Die Ostler werden es Sielenbach sicher nicht so einfach machen, wie zuletzt Eurasburg. Dem SCE steht zu Hause gegen den Mitfavoriten aus Laimering erneut eine schwere Prüfung bevor.

Verlegt wurde die Partie zwischen dem TSV Dasing II und dem TSV Aindling II – auf Wunsch der Aindlinger. Diese wird am kommenden Dienstag um 19 Uhr in Dasing ausgetragen.

