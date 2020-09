vor 39 Min.

Gemeinsam sportlich

Zehn Sportler beim Marathon am Lech

Beim zweiten Marathon am Lech mussten die Läufer diesmal nicht mehr alleine auf die Strecke gehen. Bis zu 20 Teilnehmer konnten starten. Los ging es an der Lechstaustufe 23 bei Mering. Die Strecke führte erneut am Lech entlang, über den Hochablass bis hinauf auf den Augsburger Müllberg. Dort war mit Kilometer 21 auch die Hälfte der Strecke geschafft. Zurück ging es auf nahezu der identischen Strecke bis zum Hochablass. Dort musste auf die andere Lechseite gewechselt werden, bevor das Ziel nach gut 43 Kilometern erneut unterhalb der Lech-staustufe 23 erreicht wurde.

Zehn Läufer nahmen es mit der Strecke auf. Darunter befanden sich neben dem Kissinger Bernhard Manhard, der die Strecke geplant hatte, auch Karl-Heinz Berger aus Friedberg sowie Alex Schnee und Andreas Greppmeir aus Mering. Das weitere Teilnehmerfeld bestand aus Lauffreunden aus Baden-Württemberg und München. Bis zum Müllberg ging es gemeinsam, danach konnte jeder bis ins Ziel sein eigenes Tempo laufen. Alle Teilnehmer erreichten dieses auch und wurden mit einer handgefertigten Medaille belohnt.

Bereits beim ersten Marathon am Lech waren Läufer aus dem Wittelsbacher Land an den Start. Los ging es Anfang Juni am Weitmannsee in Kissing. Von dort aus ging es in Richtung Lechstaustufe 23 weiter über Unterbergen bis zur Lechstaustufe 21 in Prittriching. Dort wechselte man auf die andere Lechseite, und es ging zurück über den Hochablass bis zum Osram-Steg in Lechhausen. Hier wechselte man wieder die Lechseite, und es ging zurück zum Weitmannsee.

Andreas Greppmeir war außerdem im baden-württembergischen Reichenbach an der Fils bei einem 24-Stunden-Lauf am Start. Er startete über die Marathondistanz. Auch bei Marathon Nummer 111 kam der Meringer ins Ziel. (AZ)

