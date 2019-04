vor 19 Min.

Gerechtes Remis in rassigem Friedberger Derby

Der BC Rinnenthal erkämpft sich ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Friedberg. Beide Teams hätten jeweils gerne einen Elfmeter bekommen – aber es gibt keinen.

Von Thomas Losinger

In einem nicht immer hochklassigen, aber spannenden und rassigen Spiel, trennten sich der BC Rinnenthal und der TSV Friedberg letztendlich schiedlich-friedlich mit 2:2-Unentschieden.

Die erste Halbzeit war stark von Taktik geprägt und hatte nur wenig wirkliche Torraumszenen zu bieten. Die erste Chance hatte aber dann die Heimelf, als sich nach 25. Minuten Stadler über die rechte Außenbahn durchspielte und Bradl seinen Querpass nur knapp verpasste. Nur eine Minute später dann die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung für die Gäste. Pfeifer schlug einen langen Ball in die Mitte und Bunk nutze einen Querschläger in der Rinnenthaler Hintermannschaft zum 1:0 für den Gast. In der Folge hatten beide Mannschaften immer wieder kleinere Chancen, aber weder Pietruska (TSV) noch Bradl (BCR) trafen. Der letzte Aufreger der ersten Halbzeit dann in der letzten Spielminute. Graf hatte sich durchgesetzt und konnte im Strafraum nur durch ein – nach Ansicht der Hausherren klares Foul – gestoppt werden. Der Pfiff des Unparteiischen Schneider blieb aber aus.

Optimaler Auftakt in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit begann ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Oswald hatte einen Freistoß von der rechten Seite scharf in die Mitte gespielt und Bradl vollendete zum 1:1. Nun war es ein packendes Spiel mit leichten Feldvorteilen für Rinnenthal. Das nächste Tor fiel aber wieder für den Gast. Bunk konnte sich über die linke Seite zu leicht durchsetzen und Torjäger Pietruska stand in der Mitte goldrichtig und schob zum 2:1 für Friedberg ein. Was nun folgten waren wütende Rinnenthaler Angriffe, allerdings meistens mit zu wenig Präzision.

Später Ausgleich

In der 86. Minute dann aber doch noch der viel umjubelte Ausgleich. Oswald hatte mit einem direkten Freistoß an die Latte zunächst noch Pech, allerdings kam der Abpraller wieder zu ihm zurück und seinen Traumpass schob der eingewechselte Demel zum 2:2 ein. Kurz darauf reklamierten die Friedberger einen Handelfmeter, als Treffler im Strafraum angeschossen wurde – aber auch erfolgte kein Pfiff und so blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

BCR Fuhrmann, Treffler, Greinbold, Schlatterer (78. Demel), Stadler (82. Friedl), Losert, Graf, Zeug, Surauer, Oswald, Bradl (62. Rolle). – TSV Zimmermann, Haug, Bytyqi, Boser, Pietruska, Rajc, Bülles (64. Baur), Franz (80. Bür), Pfeifer, Kain (58. Müller), Bunk – Tore 0:1 Bunk (27.), 1:1 Bradl (49.), 1:2 Pietruska (78.), 2:2 Demel (86.) – Zuschauer 230 – Schiedsrichter Schneider

Themen Folgen