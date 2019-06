10:00 Uhr

Gold für Ricarda Martin aus Mering

Auch dank einer fehlerfreien Darbietung am Schwebebalken – ihrem Lieblingsgerät – sicherte sich Ricarda Martin vom TSC Mering beim bayerischen Landesturnfest in Schweinfurt den Sieg beim Bayern-Cup der Leistungsklasse 2.

Von Sonja Wolf

Während des 31. bayerischen Landesturnfestes in Schweinfurt wurden unzählige turnerische Wettkämpfe ausgetragen, unter anderem der Bayern-Cup in der LK (Leistungsklasse) 2, eine abgespeckte Variante der olympischen Kür. Mit von der Partie waren bei den über 18-jährigen Ricarda Martin, Carina Umlauf, Amelie Vareille, Maike Tolks und Karolina Tränkl, bei den 16-17 jährigen startete Hannah Rose.

Erstes Gerät war der Boden. Maike Tolks und Amelie Vareille zeigten erstmalig ihre neuen, schönen Kürübungen, an denen bis kurz vor dem Wettkampf noch gefeilt wurde und Ricarda Martin legte einen tollen Start hin und erturnte sich mit 13,10 Punkte (!) die Tageshöchstnote am Boden.

Fehlerfrei am Schwebebalken

Den Sprung und Stufenbarren meisterten alle routiniert und nahezu fehlerfrei und nach dem dritten von vier Geräten war klar, dass Ricarda Martin an der Spitze mitturnte und durchaus Chancen auf einen Treppchenplatz hatte. Alles hing von ihrer Übung am Schwebebalken ab, ihr Lieblingsgerät im Training, von ihr gefürchtet im Wettkampf. Jeder kleiner Wackler auf dem zehn Zentimeter breiten Balken wird mit Punkteabzug bestraft. Ein Sturz vom Gerät würde alle Chancen auf eine vordere Platzierung zunichte machen. Stille breitete sich in der Halle aus, als Ricarda sichtlich nervös ans Gerät ging und eine saubere Übung hinlegte. Begeisterter Applaus brandete auf, sie blieb im Kampf um den Meistertitel im Rennen. Auch die anderen TSClerinnen turnten sicher und ohne Sturz, konnten jedoch nicht alle der Leistungsanforderungen der LK 2 erfüllen. „Hauptsache kein Sturz Mädels, gut gemacht“, das Trainerteam Ingrid Martin und Sonja Wolf war mehr als zufrieden.

Ein richtig starkes Team

Nach fünf anstrengenden Wettkampfstunden wurde Ricarda Martin zur bayerischen Meisterin LK2 gekürt. Sie siegte mit insgesamt 51,45 Punkten vor Antonia Pawlowski (Altenerding, 50,55 Punkte), Bronze ging an Alina Färber (TV Erlangen, 50,20). Überglücklich nahm Ricarda Martin ihren Pokal entgegen. „Es war soooo spannend“, schwärmte sie, „ich wusste genau, dass ich am Schwebebalken keinen Fehler machen darf. So was liebe ich!“. Gekrönt wurde dieser Erfolg vom siebten Platz von Carina Umlauf, von Platz acht von Amelie Vareille, Platz neun von Maike Tolks und Platz 16 von Karolina Tränkl bei insgesamt 33 Starterinnen. Hannah Rose erturnte sich den achten Platz bei den 17-Jährigen. Der TSC Mering hatte ein richtig starkes Team am Start und zeigte, dass der jüngste Erfolg der Turnerinnen, die im Mai in der bayerischen Landesliga 2 siegten, kein Zufallstreffer war. Carina Umlauf, B-Kampfrichterin des TSC, wertete einen Tag und machte durch ihren Kampfrichtereinsatz den Start der TSC-Turnerinnen erst möglich.

