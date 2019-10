vor 3 Min.

Große Freude bei Dasings Mädchen

Die Turnerinnen des gastgebenden TSV landen oft auf den vorderen Plätzen

Von Rolf Backhus

Die Durchführung eines Gauturnfestes bedeutet nicht nur umfangreiche Planung, sondern auch die Bereitschaft vieler Mütter und Väter der Turnerinnen, zu helfen. Ihnen und allen helfenden Turnerinnen galt der Dank der Dasinger Verantwortlichen – es lief alles planmäßig ab.

Mädchen absolvieren Drei- und Vierkampf

Um 8.30 Uhr begrüßten Alexandra Ottlik und Kathrin Samek vom Bayerischen Turnverband und der Vorsitzende des TSV Dasing Rudolf Kohler die Turnerinnen. Anschließend begann mit den Kleinsten der Dreikampf, Reck, Boden, Sprung oder Trampolin. Am Vormittag starteten die Turnerinnen bis elf Jahre und am Nachmittag die Jugendlichen mit ihrem Vierkampf. Bevor die Siegerehrung der Kinder erfolgte, konnten alle Turnerinnen am Gemeinschaftstanz teilnehmen. Die Mädchen vom TSV Dasing führten zusätzlich eine Choreografie vor.

Mit 18 Kindern und 16 Jugendlichen war die Turngruppe des TSV Dasing beim Gauturnfest bei insgesamt 157 Turnerinnen aus acht Vereinen angetreten. Als Kampfrichter wurden Anna Mayr, Hilde Morhart, Tanja Großhauser, Alena Mayr und Rolf Backhus verpflichtet.

Wie jedes Mal brach kurz vorher das Wettkampffieber aus und der Turneifer steigerte sich sichtbar. Viele der jungen Dasinger Turnerinnen waren das erste Mal dabei, umso größer war die Freude über die Erfolge. Besonders herauszuheben sind die vorderen Plätze der Jüngsten.

Die Ergebnisse

Jahrgang 2012 1. Lena Bissinger; 6. Anna Bissinger; 7. Victoria Gail, 9. Maja Curic;

Jahrgang 2011 4. Leontine Herding; 6. Elena Ferber, 9. Sylia Wölckl, 12. Emilia Christiansen, 20. Teresa Lehmann.

Jahrgang 2010 1. Paula Remy, 5. Lena Ankner, 9. Antonia Gail, 16. Johanna Heider, 19. Ida Kornprobst, 23. Seline Rauch.

Jahrgang 2009 1. Corinna Oberndorfer, 9. Theresa Kopp, 13. Laura Hihler.

Jahrgang 2008 3. Lena Börner; 4. Pia Held, 7. Magdalena Stark, 9. Laura Tremmel, 18. Elisabeth Tenschert, 23. Sara Hihler.

Jahrgang 2007 3. Amelie Pletschacher; 6. Sabrina Peter, 9. Sophia Dollinger, 14. Maria Petrovykh.

Jahrgang 2006 2. Paula Well.

Jahrgang 2004/05 1. Laura Jakob, 3. Emilie Kleiner, 4. Heidi Amman, 5. Katharina Gabriel, 6. Laura Sandner.

Themen folgen