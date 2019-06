vor 17 Min.

Große Hitze, tolle Leistungen

Bei den Springreiter-Tagen im Reitpark Mergenthau läuft bislang alles bestens. In den Siegerlisten stehen bekannte Namen, und auch eine Lokalmatadorin ist vorne dabei.

Von Peter Kleist

„Es läuft alles super“, freut sich die Turnierverwalterin Sabrina Kalchgruber vom Reitpark Mergenthau. Bis zum Freitagnachmittag gingen alle Prüfungen reibungslos und unfallfrei über die Bühne. Pferde und Reiter zeigten trotz der hohen Temperaturen ansprechende Leistungen.

In den bisherigen Siegerlisten finden sich auch bekannte Namen – so beispielsweise Maximilian Ziegler vom Reitverein Augsburg-West, der sowohl die Springpferdeprüfung der Klasse L als auch die Springpferdeprüfung der Kategorie M* auf seinem Pferd Bali für sich entscheiden konnte. Die Springprüfung der Klasse M*, eine der Prüfungen, die für die Wertung „König von Kissing“ zählt, gewann Dietmar Pschorr aus Holzheim auf Carragher. Pschorr war schon in früheren Jahren ein regelmäßiger Gast auf der Anlage bei Mergenthau.

Zwei Siege nach verpatztem Start

Für Stefanie Paul aus Altusried hatten die Wettbewerbe am frühen Donnerstag nicht optimal begonnen, doch nach dem Patzer bei der ersten Prüfung hielt sie sich in den nächsten Bewerben schadlos. Mit ihrem Pferd Cleo gewann sie die Springpferdeprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse L, und auf I Pad siegte sie mit einem Null-Fehler-Ritt auch in der Springprüfung der Klasse M* – übrigens vor Maximilian Ziegler und Richard Gardner. Simone Baur triumphierte nach ihrem Auftaktsieg in der Springpferdeprüfung A* auch in der Kategorie A** – wieder mit ihrem Pferd North Carolina.

Nicola Miller auf den Plätze drei und vier

Die Kissinger Lokalmatadorin Nicola Miller hätte sich beinahe auch in die Siegerliste eingetragen. Lange lag sie bei der Stilspringprüfung Klasse A* mit Pedro und 8,0 Punkten in Führung. Am Ende sprangen für sie die Plätze drei und vier (mit Don) heraus.

Am heutigen Samstag sowie am Sonntag geht es jeweils um 7 Uhr weiter. Höhepunkte sind sicher die Kostümspringen (Samstag und Sonntag ab 12 Uhr) sowie der Große Preis von Kissing, der am Sonntag um 15.30 Uhr gestartet wird.

