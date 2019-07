13:48 Uhr

Grundschüler aus Pöttmes triumphieren in Friedberg

Beim Fußball-Landkreisturnier der Grundschulen spornten die Fans am Spielfeldrand ihre Teams an und sorgten für gute Stimmung.

Das Team gewinnt in Friedberg beim Landkreis-Wettbewerb im Fußball. Bei dem Wettbewerb sorgen viele Fans für gute Stimmung.

Von Alexandra Sieber

„Auf geht’s! Auf geht’s!“ ertönte es am Donnerstagnachmittag lauthals vom Fußballplatz des TSV Friedberg. Die acht Grundschulen, die besten Teams des Halbfinales, aus dem nördlichen und südlichen Landkreis kämpften dort im Finale um den Sieg beim Fußball-Landkreisturnier. Zu gewinnen gab es den Wanderpokal, um den jedes Jahr erneut gespielt wird, und Eintrittskarten für ein Spiel des FC Augsburg. Bei angenehmen Temperaturen konkurrierten die Teams Stätzling-Derching, Adelzhausen-Tödtenried, Affing, Aindling, Pöttmes, Ecknach, Eurasburg und die Theresia-Gerhardinger-Schule zunächst in der Gruppenphase und anschließend in der Endrunde gegeneinander.

Jubelnde Schüler mit selbstgemachten Plakaten

Der Organisatorin Anja Gerstner-Liss war die perfekte Planung und die geregelte Durchführung zu verdanken. Über das Fußballturnier sagte sie: „Ich bin froh, dass ich die Leidenschaft des Fußballs weitergeben und ein breites Feld für den Sport begeistern kann. Das Turnier ist jedes Jahr ein Highlight für die Kinder und die Stimmung ist wie erwartet super.“ Die Stimmung war vor allem den jubelnden Mitschülern mit selbst gemachten Plakaten und Cheerleader-Outfits zu verdanken. Mit Sprüchen wie: „Affing vor, noch ein Tor!“ oder „Auf geht’s Derching. Auf geht’s!“ motivierten sie ihre schwitzenden und kämpfenden Klassenkameraden auf dem Spielfeld.

Letzten Endes setzte sich Pöttmes durch überragende Leistungen im Spiel um den ersten Platz gegen Stätzling-Derching durch, holte den Pokal und die Stadionkarten. Den dritten Platz auf dem Treppchen ergatterte Eurasburg, dicht gefolgt von Adelzhausen-Tödtenried. Den fünften Platz teilten sich Aindling und die Vorjahressieger der Theresa-Gerhardinger Grundschule. Platz sieben belegte Affing und Platz acht ging an die Schüler Ecknachs. Damit kein Schüler leer ausging, bekamen alle Teilnehmer eine Medaille und eine Urkunde.

Sportfachberaterin Gerstner-Liss sagte: „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir auf dem Platz des TSV Friedberg zu Gast sein durften.“ Sie bedankte sich beim Vorsitzenden Karsten Weigl, der Jugendleiterin der Fußballabteilung, Martina Reisinger, und Hausmeister Daniel Winter.

