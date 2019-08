vor 18 Min.

Gut gerüstet

Stätzlings Nachwuchs ist wieder in den höchsten Ligen dabei

Die Fußball-Jugendmannschaften des FC Stätzling haben eine anstrengende Vorbereitungszeit absolviert und gehen nun optimistisch in die neue Saison.

Für die A1-Jugend in der Bezirksoberliga Schwaben bildet die letztjährige B1-Jugend, die als Aufsteiger in die Landesliga eine herausragende Leistung ablieferte, das Gerüst.

Der Verein setzt damit konsequent den Weg fort, auf eigene Spieler zu bauen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga ist der Wiederaufstieg das erklärte Ziel für die A1-Jugend.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die A2-Jugend, die auch heuer wieder in der Kreisliga Augsburg den Unterbau bildet, und in der Spieler langsam an die höheren Ligen herangeführt werden.

B-Jugend ist in der Landesliga

Die B2-Jugend der Saison 2018/19 stellt mit nur einem einzigen Neuzugang die neue B1-Jugend des FC Stätzling, die in der Landesliga antreten wird.

Sie wird mit dem bewährten Cheftrainer Emanuel Baum sicher wieder eine gute Rolle unter Vereinen wie der SpVgg Unterhaching, dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg spielen.

Die B2 spielt auch heuer wieder in der Bezirksoberliga Schwaben. Die beiden Trainer David und Simon Gilg werden die schwierige Aufgabe mit der jungen Mannschaft angehen und die neu formierte Mannschaft spielerisch weiter verbessern.

C1 will in der Bayernliga überzeugen

Die C1 will heuer mit dem neuen Trainerteam Stefan Schmid, Chris Palluch und Rene Kunkel in der Bayernliga Süd spielerisch überzeugen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Die C2 startet wieder in der Kreisliga Augsburg. Die beiden Trainer Rainer Fieber und Kurt Neumann wollen die letztjährigen D-Jugendspieler an das Großfeld heranführen und sie auf die Bayernliga vorbereiten.

In der D1 wird Joachim Jais die Arbeit von Michael Thurk, der zum FSV Mainz 05 wechselte, in der Bezirksoberliga Schwaben engagiert und fachkundig fortsetzen. Mit der D2 in der Kreisliga Augsburg und einer D3 in der Gruppe Augsburg werden alle Spieler ihre Einsatzzeiten erhalten.

Die Jugendabteilung des FCS freut sich wieder auf hochklassige und spannende Spiele und will die Position als Nummer eins im Landkreis weiter festigen. (FA)

