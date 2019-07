vor 18 Min.

Gute Bilanz für Friedberger Paddler

Kanusportler holen drei Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften

Von Jürgen Lindolf

Zwei Bronze- und eine Silbermedaille – das ist die Bilanz der Friedberger Kajak- und Canadier-Fahrer bei den U18/U23-Welt- und Europameisterschaften in Liptovsky und Krakau.

Die Friedberger Paddler waren zu viert in den U18- und U23-Nationalmannschaften des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) vertreten. Bei den Damen startete Anne Bernert im Canadier-Einer (C1) der U23, Selina Jones im Kajak-Einer (K1) der U23 und Hannah Süß im C1 der U18. Julian Lindolf war im C1 der männlichen U18 angetreten.

Bei der EM im Kanuslalom in Liptovsky Mikulas in der Slowakei gab es für Selina Jones und Julian Lindolf je eine EM-Bronzemedaille in der K1-Mannschaft der weiblichen U23 bzw. in der C1-Mannschaft der Junioren.

Nur Frankreich ist besser

Bei der WM in Krakau wurde mit den Mannschaftsläufen begonnen. Da die in einem einzigen finalen Lauf entschieden werden, standen die Ergebnisse am gleichen Tag bereits fest: Selina Jones gewann zusammen mit Anna Faber und Stella Mehlhorn WM-Bronze. Gold ging an Frankreich und Silber an Tschechien. Die C1-Mannschaft der männlichen Junioren mit Julian Lindolf, Benjamin Kies und Felix Göttling brachte den Parcours mit 18 Toren ohne Torstabberührungen hinter sich. Nur die Franzosen fuhren noch besser und sicherten sich mit 0,9 Sekunden Vorsprung Gold vor dem deutschen Team. Jedoch freute sich Julian mit Benjamin und Felix riesig über die WM-Silbermedaille bei der U18.

Schwerer Kurs im Finale

In den folgenden Tagen galt es, sich zunächst für die Halbfinals der Einzelwettbewerbe zu qualifizieren. Hier schafften es alle vier Friedberger, sich zu qualifizieren. Besonders für die erst 15-jährige Hannah Süß war dies eine große Leistung. In den Halbfinals forderte die schwere Strecke ihren Tribut, nur mehr Selina Jones kam – wie berichtet – unter die Top Ten. Anne Bernert landete im C1 der U23 auf Platz 22, Hannah Süß auf Platz 28 der weiblichen C1 der U18 und Julian Lindolf auf Platz 26 der männlichen C1 der U18. Im Finale holte Selina Jones schließlich mit Bronze die einzige Einzelmedaille für Deutschland.

Schön aus Friedberger Sicht ist natürlich, dass drei der deutschen Medaillen unter Beteiligung von Friedberger Paddlern errungen wurden.

