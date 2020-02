Härtetest Nummer zwei für Merings Fußballer

Plus Der Landesligist MSV testet am Sonntagmittag in Gersthofen gegen Türkspor Augsburg. Personell hat der SV Mering dabei wieder mehr Alternativen.

Gut eine Woche nach dem ersten Vorbereitungsspiel steht dem Fußball-Landesligisten SV Mering am Sonntag, 9. Februar, der zweite Härtetest bevor.

Um 13 Uhr geht es auf dem Gersthofer Kunstrasen gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg. Und diesmal sieht es so aus, als stünden dem MSV mehr personelle Alternativen zur Verfügung – auch wenn Trainer Ajet Abazi nach wie vor nicht seinen kompletten Kader zur Verfügung hat.

Einige Meringer Spieler fallen aus, andere kehren zurück

„Der Jahreszeit geschuldet fehlt der eine oder andere wegen eines grippalen Infekts“, erklärte der Meringer Coach. Diesmal hat es Torjäger Markus Gärtner erwischt, der eine Woche nicht trainieren konnte und am Sonntag sicher nicht zum Einsatz kommt. Auch Michael Fuchs (nach einer Operation) und Jeton Abazi (Probleme im Oberschenkel) werden gegen den Bayernligisten nicht zum Einsatz kommen. Dafür aber sind Abwehrchef Patrick Szilagyi, Lukas Kristen und Mateusz Fitas wieder mit von der Partie. Auch Harald Kerber und Manuel Utz werden es wieder probieren und Einsatzzeiten erhalten. „Wir sind diesmal breiter aufgestellt als in Heimstetten, wo wir dann in Halbzeit zwei doch ziemlich eingebrochen sind. Diesmal habe ich sicher fünf bis sechs Mann auf der Bank und kann gut durchwechseln“, erklärte Abazi.

Momentan geht es beim MSV um Kraft und Ausdauer

Derzeit legt der Meringer Coach im Training viel Wert auf Ausdauer und Kraft. „Natürlich ist die Belastung momentan hoch und die Spieler müssen auch in ihrer Freizeit auf Regeneration achten“, so Abazi. Während am Freitag noch eine harte Einheit anstand, haben die Akteure am Samstag frei, ehe dann am Sonntag um 13 Uhr das Testspiel gegen Türkspor und in der kommenden Woche wieder vier harte Trainingseinheiten folgen.

Meringer Fußballer haben eine negative Bilanz gegen Türkspor Augsburg

Gegen den derzeitigen Tabellenzwölften der Bayernliga bestritten die Meringer in den letzten vier Jahren noch in der Landesliga Punktspiele. Die Bilanz aus Meringer Sicht ist dabei aber absolut negativ. In acht Spielen gab es gerade mal zwei Unentschieden für die Rot-Weißen, alle übrigen Partien gegen die Augsburg gingen verloren – das Torverhältnis lautet dabei 6:20. Auch diesmal sind die Meringer rein von der Liga her gesehen wieder Außenseiter. Doch diesmal ist das Resultat eher nebensächlich, man werde die Testspielergebnisse nicht überbewerten, versicherte Ajet Abazi.

Lesen Sie die Berichte vom letzten Spiel der beiden Teams gegeneinander:

Türkspor ist zu stark für Mering

Mering wartet weiter auf das erste Tor