Befreiungsschlag: Kissinger Handballerinnen gelingt erster Sieg

Plus KSV-Frauen holen gegen den PSV München den ersten Saisonsieg. Beide Torhüterinnen zeigen eine starke Leistung. Warum sich die Gastgeberinnen durchsetzen.

Am dritten Spieltag hat es endlich geklappt mit dem ersten Saisonsieg für die Kissinger Handballdamen. Beim 26:20 (8:8) im Heimspiel gegen PSV München sorgte eine Steigerung nach der Pause für diesen Erfolg in der Landesliga-Staffel Süd.