Kissing hält nur eine Halbzeit mit

KSC-Männer sind in Haunstetten offensiv zu harmlos

Mit einer 14:20-Niederlage sind die Kissinger Handballer vom TSV Haunstetten 2 zurückgekehrt. Damit gab es in der Bezirksoberliga den ersten Misserfolg im zweiten Saisonspiel.

Kissing reiste ersatzgeschwächt in den Augsburger Süden. Das Team von Trainer Jonas Füsi trat nur mit zehn Feldspielern an, Mathias Kraus war der einzige Torhüter im Kader. Kissing war defensiv gut dabei und hielt Haunstetten oft erfolgreich vom eigenen Gehäuse fern. In einer umkämpften Begegnung ohne große spielerische Höhepunkte konnte der SC eine 4:2-Führung nach 15 Minuten aber nicht ausbauen. Dazu fehlte es im eigenen Angriff an Tempo, nach dem 5:5 sollte es beinahe acht Minuten dauern, bis die Gäste ihren sechsten Treffer erzielen konnten. Die starke Abwehr und der blendend aufgelegte Kraus im Tor hielten Kissing aber in der Partie, wenige Sekunden vor der Pausensirene kassierten die Gäste das 8:9.

Die Defensive konnte nach dem Seitenwechsel die Probleme im Angriff nicht mehr kompensieren. Denn jetzt hatte Kissing große Mühe, überhaupt noch erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Die Torquote war dementsprechend: Seinen dritten Treffer im zweiten Durchgang sollte der KSC erst nach 18 Minuten Spielzeit schaffen. Nach dem frühen 8:12-Rückstand entglitt Kissing das Spiel ab der 35. Minute völlig. In doppelter Unterzahl lief gar nichts mehr zusammen. In dieser Phase bekam Markus Nolte Rot, nachdem der Kissinger bei einer Abwehraktion mit dem Haunstetter Außen zusammengeprallt war und beide zu Boden gingen. Auch eine Auszeit konnte die klare Niederlage nicht mehr verhindern.

„Vor der Pause war es gut, vorne haben wir aber schon da Probleme gehabt. Aber mit dem, was nach der Pause passiert ist, können wir gar nicht zufrieden sein“, resümierte KSC-Coach Jonas Füsi. „Vor dem Tor fehlten uns komplett die Mittel. Die Mannschaft hat viel versucht, aber nur sehr wenig hat geklappt.“

Kissinger SC Kraus; Fuchs (4/3); Ußling; Schneider; Brandl; Bieringer; Antonitsch (2); Tomov (1); Lang (2); Zaja (4); Nolte (1).