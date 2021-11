Friedbergerinnen punkten

Frauen-Mannschaft holt beim 19:19 gegen Meitingen den ersten Zähler der Saison. Auch für die Jugendteams des TSV läuft es gut

Die Friedberger Handballerinnen haben sich den ersten Zähler der Saison gesichert. Beim 19:19 (11:7) gegen den TSV Meitingen in der Bezirksoberliga holten die Herzogstädterinnen einen Rückstand spät doch noch auf.

Im ersten Durchgang war Friedberg das bessere Team. Dank der sicheren Abwehr führten die Damen durchgehend. Zur Pause war Friedberg mit 11:7 vorne. Nach dem Wiederbeginn konnte der TSV aber nicht an die gute Leistung anknüpfen. Nach und nach gaben die Damen den Vorsprung wieder her. Das 15:15 nach 50 Minuten versprach eine spannende Schlussphase. Meitingen ging 80 Sekunden vor dem Ende mit 19:17 in Führung. Doch Friedberg, das bisher jede Partie verloren hatte, konnte zurückschlagen. Mit zwei Sekunden auf der Uhr traf Tanja Grob zum Endstand. Damit belohnten sich die Damen für die engagierte kämpferische Leistung an diesem Tag mit einem Zähler.

TSV Friedberg Balleis (1); Rother (3); Lukas (6); Dietrich; Schwab; Schulz (2); Gretz; Schidmeir; Higl (1); Grob (6/3); Schneider; Kolbe; Prechtl.

Die Friedberger B-Jugend bleibt in der Bayernliga ohne Verlustpunkt. Das 34:32 (20:14) gegen Fürstenfeldbruck war bereits der dritte Sieg im dritten Spiel. Zur Pause stand es 20:14. Nach der Pause agierten die Herzogstädter aber phasenweise unkonzentriert und ließen mehrere Chancen liegen. Auch in der Abwehr leisteten sie sich einige Unaufmerksamkeiten, die den Gegner wieder näher herankommen ließen. Nach dem 24:23 nach 38 Minuten zeigte sich jedoch dann wieder Friedbergs Stärke. Trotz engerer Spielstände lief der Tabellenführer niemals ernsthaft Gefahr, das Spiel zu verlieren.

Im Auswärtsspiel beim Landesligakonkurrenten TSV Haunstetten konnte die Friedberger C-Jugend überzeugen und siegte mit 25:24 (9:12). Nach einem schnellen 3:0 Vorsprung der Gäste konnten die Haunstetter das Spiel ausgeglichen gestalten und gingen sogar zur Halbzeit mit 12:9 in Führung. Doch Friedberg legte nach und blieb, insbesondere durch seinen Toptorschützen Elias Lange, bis kurz vor Ende immer dran. Vier Minuten vor Schluss konnten die Herzogstädter wieder in Führung gehen und das Spiel gewinnen.

Mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung konnten die Friedberger D-Jugendlichen in der Bezirksoberliga ihr Heimspiel gegen den BHC Königsbrunn mit 32:18 (18:9) gewinnen. (gia)